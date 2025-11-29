ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೂಜಿ ರವೆ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೂಜಿ ರವೆ ಪೂರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 29, 2025 at 7:01 AM IST
ಅನೇಕರಿಗೆ ಪೂರಿ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಚಟ್ನಿ, ಸಾಗು, ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಗೂ ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೈದಾ ಇಲ್ಲವೇ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಬಾಂಬೆ ರವೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೂರಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ರವೆ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪೂರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 2 ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಣ್ಣೆ - ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ರವೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದು ಮೃದು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಯಾರಾದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಚಪಾತಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಪೂರಿಯಂತೆ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಪೂರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ ಇದರಿಂದ ಪೂರಿಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಪೂರಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕರಿದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ.
- ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪೂರಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ರವಾ ಪೂರಿಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಪೂರಿಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ರವಾವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರವಾ ಒದ್ದೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
- ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪೂರಿಗಳು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೂರಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪವಾಗಿರುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ.
- ಸರಳ ರವಾ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
