ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ & ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಿ! ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ (Getty Images)
Published : December 22, 2025 at 7:46 PM IST
Chocolate cake Recipe for Christmas And New Year: ಕೇಕ್ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೂ ಕೂಡ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪ್ಲೇವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬೀಟರ್, ಓವನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಮೈದಾ - 3/4 ಕಪ್ (ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕಪ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ)
- ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ - 1/4 ಕಪ್
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ - 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಪ್ಯಾನ್-ಸಕ್ಕರೆ - 3/4 ಕಪ್
- ಮೊಟ್ಟೆ - 3
- ಉಪ್ಪು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಎಣ್ಣೆ - 1/4 ಕಪ್
- ವಿನೆಗರ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರಡಿ ಇಡಿ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸೇರಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
- ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ, ವಿನೆಗರ್ ಹಾಗೂ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
- ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಟ್ರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಲೇಪಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಟ್ರೇ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಗದದ ತುಂಡನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಟ್ರೇಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
- ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಗಲವಾದ, ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊದಲು ಕಾಯಿಸಿ.
- ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೇಕ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 35 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಬೇಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಅದು ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಕೇಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಡಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:
- ಹಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸಬೇಕು.
- ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದ ಕೇಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಕರಗಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮರಳಿನ ಬದಲಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಬಳಸುವ ಬಟ್ಟಲಿನ ಕೆಳಭಾಗವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮರಳು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸುರಿಯದೆ ಬೇಯಿಸಲು ಟ್ರೇ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು!
- 2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಈ ವರ್ಷ Googleನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ & ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?
- 2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಈ ವರ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ರೋಗಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?
- 2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಈ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿಗಳಿವು ನೋಡಿ
- 2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಈ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?