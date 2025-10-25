ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಂ
ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 25, 2025 at 10:37 PM IST
ಹಲವರಿಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ತಿಳಿಯಾದ ರಸಂ ತಿನ್ನುವುದು ಬಲು ಇಷ್ಟ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್, ಬೇಳೆ ರಸಂ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಸಂ ಸೇವಿಸಿ ಬೇಜಾರಾದರೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಂ ಸವಿದು ನೋಡಿ.
ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ರಸಂನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಂ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಂ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಂಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - 50 ಗ್ರಾಂ
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ಈರುಳ್ಳಿ - 1
- ರಸಂ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಟೊಮೆಟೊ - 1
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
- ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಧನಿಯಾ ಬೀಜಗಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 8
- ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ - ಸ್ವಲ್ಪ
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಂ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸಂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ.
- 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ರಸಂ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ತಯಾರಾದ ರಸಂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಂಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಂದು ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಸೂಪ್ಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು.
- ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರವಾದ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್
ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯ ಹಿರೇಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ: ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್..; ಹೀಗಿದೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ!