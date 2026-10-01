ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 1, 2026 at 6:06 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರೆದ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಗರಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಲೋನಿಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ನಿಸರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ತೆರೆದ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ರೋಯಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ರೋಯಿಂಗ್ ಯಂತ್ರವು ಕೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಮೊದಲು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ತೋಳುಗಳು, ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಈ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಏರ್ ವಾಕರ್: ಏರ್ ವಾಕರ್ ಯಂತ್ರವು ನಡಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲು, ಪೆಡಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವ ಈ ಚಲನೆಯು ಕಾಲುಗಳು, ತೊಡೆಗಳು, ಸೊಂಟಗಳಿಗೆ ಲಘು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಪ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್: ಈ ಹಿಪ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಸಾಧನವು ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡ, ಬಲ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಿ. ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೋಲ್ಡರ್ ವ್ಹೀಲ್: ಭುಜಗಳ ಚಲನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಭುಜಗಳ ಚಲನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟ್ವಿಸ್ಟರ್: ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ, ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ಎಡ, ಬಲ ಬದಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಇದು ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಟಪ್ ಬೆಂಚ್: ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಂತ್ರ: ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿರಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಿರಿ. ಎದೆ, ಭುಜಗಳು, ತೋಳುಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ಹಿಂಭಾಗ, ತೋಳಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕರ್: ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೆಡಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ. ಲಘು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಪನ್ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಾರದು. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ, ಕಡಿಮೆ ಸುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಇನ್ನೊಂದರ ನಡುವೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
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