ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್

ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಜಿಮ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಸರಳವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 21, 2025 at 5:32 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 6:29 PM IST

ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಶೀತವು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಕಳಗಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ?- - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರಳವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಇಲ್ಲವೇ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಒಳಾಂಗಣ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಯೋಗವು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಉತ್ತಮ ರೂಪ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಚುರುಕಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ.

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ?- - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಿತವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನದೆ, ಲೈಟ್​ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಊಟ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮಿತವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ತಪ್ಪು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ನೀರು (Getty Images)

ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಲ್ತ್‌ಲೈನ್‌ನ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ (Getty Images)

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆವರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗ, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಯಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಅದರ ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Last Updated : November 21, 2025 at 6:29 PM IST

