ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಜಾ!
ಬಹುತೇಕರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : February 13, 2026 at 2:36 PM IST
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಉಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಬೇಯಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮೊದಲು ಹಲವು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ, ವೃದ್ಧರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಬೇಕು? ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ? ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು.
ಮನೆಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅವುಗಳ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅವು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ ಅವು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಾಜಾವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತಾಪಮಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯದ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ: ಅನೇಕರು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾದ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಹಾಗೂ ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಅನಿಲಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸೇವನೆಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು: ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಇದು ಅವು ಹಾಳಾಗದೆ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
