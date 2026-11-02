ನಕಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ!
ಸ್ನೇಹ, ಸಂಬಂಧದ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ ವಿಷಕಾರಿ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2026 at 7:41 PM IST
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಂಬಿಕೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತರರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾದವರಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪತನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಗುಂಡಿ ತೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಕಂಡು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅವರು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ದಯೆ ತೋರುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಲೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಇಂತಹ ವಂಚಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ: ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೇ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯು ಇತರರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಅರಿವು ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಳಜಿ ಅವರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಪಟಿಗಳ ನಗುವೂ ಕೂಡ ನಕಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಕಲಿ ನಗು ಬೀರಿದರೂ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನಾಟಕ: ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇತರರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಯದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನಾಟಕವಾಡುವವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಇತರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಇವರು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈಗ ತಾವು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ತಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದವರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನವೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಕಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲವೇ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದೆ, ಕೇವಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಬದಲು, ಮೊದಲು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯು ನಂಬುವವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ತೋರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ, ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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