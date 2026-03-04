ETV Bharat / lifestyle

ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಕಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 4, 2026 at 5:54 PM IST

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲಗಳು ದೊರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತೈಲವು ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ, ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೀಗೆ: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ (ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳು) ಪಡೆಯಲಾದ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿಸಲು, ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ (ಡೀಗಮ್ಮಿಂಗ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಶನ್, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಯೋಡರೈಸೇಶನ್‌ನಂತಹ) ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಸಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  1. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು. ನಿಜವಾದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಳದಿಯಿಂದ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಅಥವಾ ಗಾಢವಾದ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಸಹಜ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
  2. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಾಸನೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
  3. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಣ್ಣೆಯು ಬಲವಾದ, ರಾಸಾಯನಿಕದಂತಹ ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿದರೆ, ಅದು ಕಲಬೆರಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
  4. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಹುಳಿ, ಮೀನಿನಂಥ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಕಲಿ, ಕಲಬೆರಕೆ, ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಸನೆಯು ಎಣ್ಣೆಯ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಅಥವಾ ಹುಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ನೋಟ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದರ ನೋಟ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದು. ನಿಜವಾದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ರವ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಕಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  6. ನಕಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹುರಿಯಲು ಬಳಸಿರಬಹುದು. ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಅದರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಹ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
  7. ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆಯು ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಅದನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ದಪ್ಪವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುರಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ನಕಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಸಲಿಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಕಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಹಾಗೂ ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

