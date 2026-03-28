ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೇಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ತಜ್ಞರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್

ಮನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜೇಡರ ಈ ಬಲೆಗಳು ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಜೇಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

HOW TO GET RID OF SPIDERS TIPS FOR PREVENT SPIDER SPIDER ಜೇಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಜೇಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 28, 2026 at 3:52 PM IST

ಜೇಡಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜೇಡಗಳು ಅಲರ್ಜಿ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಜೇಡಗಳು ಸ್ವತಃ ನಿರುಪದ್ರವವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಡಗಳು ಇರುವುದು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಜೇಡಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರಂತರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಮನೆಯನ್ನು ಬಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಹಲವಾರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಮೂಲಕ ಜೇಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

HOW TO GET RID OF SPIDERS TIPS FOR PREVENT SPIDER SPIDER ಜೇಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ವಿನೆಗರ್ (Getty Images)

ವಿನೆಗರ್: ವಿನೆಗರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೇಡಗಳನ್ನು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿನೆಗರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಜೇಡಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರವವನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇಡಗಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ವಿನೆಗರ್‌ನ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೇಡಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರವ ಡಿಶ್ ಸೋಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಸಹ ಜೇಡಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

HOW TO GET RID OF SPIDERS TIPS FOR PREVENT SPIDER SPIDER ಜೇಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಜೇಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪುದೀನಾ ನೀರು: ಪುದೀನಾದ ಪರಿಮಳವು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಜೇಡಗಳಿಗೆ ಅಸಹನೀಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಪುದೀನಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಜೇಡಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಜೇಡಗಳ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

HOW TO GET RID OF SPIDERS TIPS FOR PREVENT SPIDER SPIDER ಜೇಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ಜೇಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ: ಜೇಡಗಳು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಜೇಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೇಡಗಳು ಮನೆಯ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಇರುವವರೆಗೆ ಜೇಡಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

HOW TO GET RID OF SPIDERS TIPS FOR PREVENT SPIDER SPIDER ಜೇಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ
ನಿಂಬೆ (Getty Images)

ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸ್ಪ್ರೇ: ಜೇಡಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಪ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಜೇಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಿಟಕಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯು ಜೇಡಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಪೂರವು ಜೇಡಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಜೇಡಗಳು ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ: ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣ, ಕೀಟ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಜೇಡಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೇಡಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಜೇಡಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?; ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳಿವು!
  2. ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ/ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಬರುವುದು ಏಕೆ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
  3. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
  4. ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ?: ದಿನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತ್ವಚೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು?
  5. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದು, ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!

