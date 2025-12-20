ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳು & ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸೂಪರ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
ಬಹುತೇಕರು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : December 20, 2025 at 4:02 PM IST
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮದ ಅಂಗಾಂಶ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾಲಜನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಇವುಗಳು ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಕೀವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವುಗಳು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಲೆಗಳು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅಲೋವೆರಾ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಬಳಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೀಲಿಂಗ್ (ಚರ್ಮದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋನೀಡ್ಲಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತೀವ್ರವಾದ ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?:
- ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಇದು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
- ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?:
- ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು, ಕಿವಿ, ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲ್ಮನ್, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
- ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಸೇರಿದ ಆಹಾರಗಳಂತಹ ಸತು ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.