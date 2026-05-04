ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಷಿನ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : May 4, 2026 at 5:41 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಯಂತ್ರವು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಶೇಷಗಳು ಉಳಿಯಬಹುದು. ಯಂತ್ರದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಇದೀಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಖಾಲಿ ಡ್ರಮ್ಗೆ 945 ಮಿಲಿ (ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಕಪ್) ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ.
- ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಳೆಯುವ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಹಂತವು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸೋಂಕು ರಹಿತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಯಂತ್ರದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಿಡಿ.
- ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳಕು ಹಾಗೂ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀರು ಖಾಲಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಡ್ರಮ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಒರೆಸಿ.
- ನೀವು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ನೀರನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಒರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ. ಇದು ಒದ್ದೆಯಾದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ (ಬಾಗಿಲಿನ ಸೀಲ್) ಅನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಇದು ಅಚ್ಚು, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ಯಂತ್ರದ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮೊದಲು ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದು ಯಂತ್ರದ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಕು, ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಫಿಲ್ಟರ್ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪಂಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯಂತ್ರದ ಕೆಳಗಿನ ಮುಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕವರ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಕಸವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದು ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್: ಯಂತ್ರದೊಳಗಿನ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಸಹ ತೊಳೆಯುವ ಪುಡಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಘಟಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅವಶ್ಯ: ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ವನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕೊಳಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೆದುಗೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಯಂತ್ರದ ಮೆದುಗೊಳವೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬದಲಿಗೆ ದ್ರವ ಮಾರ್ಜಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೌಡರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಂತ್ರದೊಳಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ದ್ರವ ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವು ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಡಿ. ಇದು ಒಳಗಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೊರಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಣಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಒರೆಸಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಡ್ರಮ್ ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಒಳಗೆ ಕೀಟಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
