ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿವೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ.
Published : April 2, 2026 at 6:29 PM IST
ಉಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಉಪ್ಪನ್ನು ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಅಂತರ್ಗತ ಅಪಘರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಭಾಗ ಎಂದರೆ ಅದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗ ಶೌಚಾಲಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಸರಳ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಶೌಚಾಲಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಉಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಉಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಡಿಯೋಡರೈಸಿಂಗ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಶೌಚಗೃಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ: ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಗಳ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅಹಿತಕರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಉಪ್ಪು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ (ಸೂಕ್ತವಾಗಿ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ). ಇದು ಉಪ್ಪು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನಗೃಹವು ತಾಜಾ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಅಪಘರ್ಷಕ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಫ್ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
- ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವುದು
- ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು
- ಸುಲಭ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು
- ಬಿಸಿನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ—ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಶೇಷವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಪ್ಪು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ತೀವ್ರವಾದ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು:
- ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ಕಪ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
- ಆದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
- ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ.
- ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
- ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸರಳ, ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
- ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಉಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ದಿನಚರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
