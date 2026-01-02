ETV Bharat / lifestyle

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನಿಸೇಕೆ? ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬದಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರಂಭ. ಇಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನಿಸು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 2, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣಿಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಮುರಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಹಾಗಾದರೆ, ಅವು ಯಾವುವು?

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಗಳ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವುದೇಕೆ?: ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಹಜವೇ. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಾಗ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

  • ನಂಬಿಕೆಯು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಕ್ರಮೇಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನಿಸು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ದಂಪತಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳವಾಡಿದರೆ, ದಂಪತಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಜಗಳಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದಂಪತಿಗಳು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳುವುದೇ ಸತ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಹಠಮಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಭದ್ರ:

  • ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.
  • ದಂಪತಿಗಳು ಹತ್ತಿರವಾದಷ್ಟೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಜಗಳವಾದಾಗ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಟೀಕಿಸದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಜಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
  • ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇತರರನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ತಜ್ಞರು ಸ್ವ-ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಅವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

