ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳು!
ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಆಚರಣೆಯೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Published : December 29, 2025 at 2:35 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 2:41 PM IST
2025ರ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವೇ. ಜನರು ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಚರಣೆ ಕೂಡಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪೈಜಾಮ ಪಾರ್ಟಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಜಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಳ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ: ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗದ್ದಲದ ಪ್ರಪಂಚದ ಒತ್ತಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ವರ್ಷದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಟದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ: ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಆಟದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು. ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಮೋಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ತಂಡ ಆಧಾರಿತ ಆಟಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರಿ.
ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ: ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬಹುದು. ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಶೇಷ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೋಜಿನ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಡಿನ್ನರ್ ನಂತರ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು, ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
