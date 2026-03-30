ಮದುವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಲು ರೈಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಚ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಾಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯು ರೈಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಚ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ರೈಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಚ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 30, 2026 at 8:53 PM IST

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ದೂರದ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಬಸ್‌ನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈಲು ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈಲನ್ನು ಸಹ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅಂತಹ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕೋಚ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈಲನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು 'ಪೂರ್ಣ ಸುಂಕ ದರ' (FTR) ಬುಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು 'IRCTC FTR' ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಒಂದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಯಿದೆ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈಲನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 24 ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಗದಿತ ನಿಲುಗಡೆ ಅವಧಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು?: ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ಕೋಚ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈಲನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ 30 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ವಿವರಗಳು, ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್‌ಗೆ ₹50,000 ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 10 ಅಥವಾ 12 ಕೋಚ್‌ಗಳು ಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ 18 ಕೋಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ₹9 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋಚ್‌ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ 18 ಕೋಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ದರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು 10 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, IRCTC ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಚ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈಲಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ?:

  1. ಮೊದಲಿಗೆ Google ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'FTR IRCTC' ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕೃತ IRCTC ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
  2. ಮುಂದೆ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  3. ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಒಂದೇ ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈಲನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕೋಚ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು 'ಕೋಚ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈಲನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, 'ರೈಲು' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
  5. ಒಂದು ರೈಲಿನೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 18 ಕೋಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 24 ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
  6. ತರುವಾಯ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕಿಂಗ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಮದುವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರವಾಸ, ಇತ್ಯಾದಿ).
  7. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೋಚ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ (ಸ್ಲೀಪರ್/ ಎಸಿ 3-ಟೈರ್ / ಎಸಿ 2-ಟೈರ್ / ಎಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ).
  8. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ (ನೀವು ರೈಲು ಹತ್ತುವ ಸ್ಥಳ) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ (ನೀವು ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳ) ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನೀವು ರೈಲು ಅಥವಾ ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು.
  9. ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೈಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
  10. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ನೀವು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕೋಚ್ ಅಥವಾ ರೈಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
  11. FTR ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
  12. ಕೋಚ್ ಅಥವಾ ರೈಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ದೂರುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೇಡಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ತಜ್ಞರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್

