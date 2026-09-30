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ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿದೆಯೇ? ಕೇವಲ ₹100ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೂಮ್​ ಬುಕ್​ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿರುವ ರೈಲು 4ರಿಂದ 5ಗಂಟೆವರೆಗೆ ತಡವಾಗಿದ್ದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಕೋಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಮ್​ ಬುಕ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

IRCTC RETIRING ROOM RAILWAY RETIRING ROOM ONLINE RETIRING ROOM BOOKING ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೂಮ್
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೂಮ್​ ಬುಕ್​ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 30, 2026 at 5:50 PM IST

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ದೇಶದ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅನೇಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈಲು ವಿಳಂಬ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೋಟೆಲ್‌ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ನೀವು ಈ ರೈಲ್ವೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು (Retiring Rooms) ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬುಕ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಡ್, ಸೋಫಾ, ಸೂಟ್‌ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಸಿ, ನಾನ್ ಎಸಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್, ಡಬಲ್ ರೂಮ್‌ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಬೆಲೆ ಸ್ಥಳ, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹100ರಿಂದ ₹3,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ₹100ಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ದೃಢೀಕೃತ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನೀವು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ರೂಮ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

  1. ರೂಮ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು IRCTCಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂದೆ, 'ಮೈ ಬುಕಿಂಗ್' ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ 'ರಿಟೈರಿಂಗ್ ರೂಮ್' ಹೆಸರಿನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
  2. ಬಳಿಕ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ PNR ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಬಳಿಕ, ನೀವು ಕೊಠಡಿ ಬಯಸುವ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಠಡಿ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಾರ್ಮಿಟರಿಗಳಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. PNR ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಯಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಚೆಕ್ಇನ್ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಸಮಯ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಪ್ರಕಾರ, AC ಅಥವಾ ನಾನ್ಎಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  5. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ವಿವರಗ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
  6. ಒಮ್ಮೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬುಕಿಂಗ್ ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  7. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
  8. ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಟಿವಿ ಹಾಗೂ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

IRCTC RETIRING ROOM
RAILWAY RETIRING ROOM
ONLINE RETIRING ROOM BOOKING
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೂಮ್​
HOW TO BOOK RAILWAY RETIRING ROOMS

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