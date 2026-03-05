ETV Bharat / lifestyle

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ?

ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಲೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ?ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು? (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 5, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
ನೀವು ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿವಿಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಒಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಶುಷ್ಕತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅರೆ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು: ಅರೆ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಇರುವವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೂದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿರುವ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನವು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೂದಲು: ಕೂದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೂ ನೋಡಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೂದಲು ಅಲೆಗಳಂತೆ ಹಾರುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿರುವ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಗಳವರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಣ ಕೂದಲು: ಒಣ ಕೂದಲು ಇರುವ ಜನರು ಕೂದಲು ಒಣಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ತಿರುಗುವುದು, ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದರೂ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅವರು ಸೀಳಿದ ತುದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಣ ಕೂದಲು ಇರುವವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ರಚನೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಕೂದಲು: ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಕೂದಲು ಇರುವವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಶಾಂಪೂಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೂದಲಿನ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿಷನರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

