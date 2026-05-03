ETV Bharat / lifestyle

ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವ ಎಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎಳೆನೀರು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಎಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

BENEFITS OF EATING COCONUT DAILY IDENTIFICATION OF WATERY COCONUT HOW TO IDENTIFY COCONUT WATER
ಎಳೆನೀರು (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 3, 2026 at 9:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಳೆನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಎಳೆನೀರಯನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಳೆನೀರ ಸೇವಿಸುವುದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಳೆನೀರು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತಮ ಎಳೆನೀರನ್ನು ಆರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಎಳೆನೀರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸುಲಭವಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕ ನೀರು ಇರುವಂತಹ ಎಳೆನೀರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಎಳೆನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ನೀರು ಇರುವ ಎಳೆನೀರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಎಳೆನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಈ ಸರಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

  1. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಕಾರ: ತುಂಬಾ ನೀರು ಇರುವ ಎಳೆನೀರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು, ದುಂಡಗಿನ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಎಳೆನೀರಿನ ಬುಡವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
  2. ಎಳೆನೀರಿನ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಎಳೆನೀರಿನ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉದ್ದವಾದ, ಅಂಡಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ ತಾಜಾ, ತಿಳಿಹಸಿರು ಹಾಗೂ ದುಂಡಗಿನ ಎಳೆನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ಮೂರು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಳೆನೀರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ದ್ರವದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ತಳಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
  4. ನೀವು ಖರೀದಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಳೆನೀರಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಳೆನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
  5. ಎಳೆನೀರನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಎಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ.
  6. ಇದರರ್ಥ, ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಜೋರಾಗಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  7. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳು: ನೀವು ಖರೀದಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಎಳೆನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಂತಹ ಎಳೆನೀರುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಕಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಎಳೆನೀರಿನಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಬಿರುಕುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಳೆನೀರುವ ಸೇವಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:

BENEFITS OF EATING COCONUT DAILY IDENTIFICATION OF WATERY COCONUT HOW TO IDENTIFY COCONUT WATER
ಎಳೆನೀರು (Getty Images)
  • ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್, ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಳೆನೀರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಹಸಿ ಎಳೆನೀರಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮ ಸರಪಳಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು (MCT ಗಳು). ಈ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ದೇಹವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಹಸಿ ಎಳೆನೀರು ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

BENEFITS OF EATING COCONUT DAILY IDENTIFICATION OF WATERY COCONUT HOW TO IDENTIFY COCONUT WATER
ಎಳೆನೀರು (Getty Images)
  1. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  2. ಏನಿದು ಸ್ಮಶಾನ ಡೇಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್: ಯುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನಗಳು ಹೊಸ ಡೇಟಿಂಗ್ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ ಏಕೆ?
  3. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಬೇಕೇ? ತಜ್ಞರ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳಿವು
  4. ಜಪಾನೀಯರು ಹಸಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಭಾರತೀಯರು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕಾರಣಗಳು
  5. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್‌ಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ

TAGGED:

BENEFITS OF EATING COCONUT DAILY
IDENTIFICATION OF WATERY COCONUT
HOW TO IDENTIFY COCONUT WATER
HOW TO IDENTIFY COCONUT WATER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.