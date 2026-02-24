ETV Bharat / lifestyle

ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ, ಬಲೂನ್​ನಂತೆ ಉಬ್ಬುವ ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್​ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸಿಂಪಲ್!

ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್​ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

POORI PREPARE HOTEL STYLE POORI POORI RECIPE ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್​ ಪೂರಿ
ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್​ ಪೂರಿ (Getty Images)
Published : February 24, 2026 at 9:16 PM IST

ಉಪಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಪೂರಿ. ಇವು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜನರು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೂರಿ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಉಬ್ಬಿ, ರುಚಿಕರವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಈ ಪೂರಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್​ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅದೇ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

POORI PREPARE HOTEL STYLE POORI POORI RECIPE ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್​ ಪೂರಿ
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಮೃದುವಾದ ಪೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:

  1. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 300 ಗ್ರಾಂ
  2. ಎಣ್ಣೆ - ಸಾಕಷ್ಟು
  3. ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  4. ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
POORI PREPARE HOTEL STYLE POORI POORI RECIPE ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್​ ಪೂರಿ
ಬಾಂಬೆ ರವಾ (Getty Images)

ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್​ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 300 ಗ್ರಾಂ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
  • ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸದೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
  • 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ, ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
POORI PREPARE HOTEL STYLE POORI POORI RECIPE ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್​ ಪೂರಿ
ಉಪ್ಪು (Getty Images)
  • ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಪ್ರತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಚಪಾತಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರದೆ, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಪೂರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರಿಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತವೆ.
  • ಇದೀಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಬಳಿಕ, ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಇವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
POORI PREPARE HOTEL STYLE POORI POORI RECIPE ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್​ ಪೂರಿ
ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್​ ಪೂರಿ (Getty Images)
  • ಪೂರಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಎರಡೂ ಬದಿ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್‌ ಹಾಕಿರುವ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಉಳಿದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಈ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್​ ಆಗಿರುವ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
  • ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

