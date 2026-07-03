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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪವರ್ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಿವು!

ಮಾನ್ಸೂನ್​​ನಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

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ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಪವರ್ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 3, 2026 at 8:48 AM IST

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ಬೇಸಿಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಕು. ಅರಿಶಿನವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅರಿಶಿನವು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರಿಮೆಣಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಶೀತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈಸ್​ ಅನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸಿನೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜನಪ್ರಿಯವಾದ 'ಶುಂಠಿ' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ: ಶುಂಠಿಯು ಜಿಂಜರಾಲ್ ಎಂಬ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಶೀತ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಹ್ವಾ (ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಶುಂಠಿ-ಹಸಿರು ಚಹಾ) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರಸಂ (ಶುಂಠಿ-ಹುಣಸೆ ಸೂಪ್) ನಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಋತುಮಾನದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ತುರಿದ ಶುಂಠಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತ್ವರಿತ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಾಟ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

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ಕೆಮ್ಮು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ದತ್ತಾಂಶ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ (ಭಾರತೀಯ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ) ಕಿತ್ತಳೆಗಿಂತ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ (ಕಿತ್ತಳೆಯಲ್ಲಿ 30 ಮಿಗ್ರಾಂಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 600 ಮಿಗ್ರಾಂ). ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮುರಬ್ಬ (ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ)ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿಗಳಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಹಸಿರು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ದೃಢವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಮೃದುವಾದ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಆಹಾರಕ್ರಮ ಮೀರಿಸುವ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗಳಿವು: ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೈಟೊಕಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕಾಲರ್‌ಬೋನ್‌ವರೆಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ದುಗ್ಧರಸ ಮಸಾಜ್ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಪಾದದ ಮಸಾಜ್ (ಪಾದಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು) ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

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ನೆಗಡಿ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

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