ಈ ಗ್ರಾಮದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ದೇಸಿ ಪಿಜ್ಜಾ ರುಚಿಗೆ ಮನಸೋತ ಜನರು
ರಾಂಚಿಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ 'ದೇಸಿ' ಪಿಜ್ಜಾ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಜ್ಜಾ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ವರದಿ: ಚಂದನ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ.
Published : June 4, 2026 at 5:36 PM IST
ರಾಂಚಿ(ಜಾರ್ಖಂಡ್): 'ಪಿಜ್ಜಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಓವನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಚೀಸ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಂಚಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಯಾಂಗ್ಡಿಹ್-ಜರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಟಾಟಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಟಲಿಯ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಪಿಜ್ಜಾವು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಕಥೆಗೂ ಪೇಮಸ್ಸು.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 'ಅಮೋರ್ ಮಿಯೋ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ್ದು, 'ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಇಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಯಾರಿಕೆ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ: ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಟಲಿಯ ದಂಪತಿಗಳು ಫಾದರ್ ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಗೂ ಮೇಡಮ್ ಹಯಾರಿ - ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಫಾದರ್ ಕಾರ್ಲೊ ಅವರನ್ನು ಫಾದರ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಿಷನರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಫಾದರ್ ಕಾರ್ಲೊ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಇಟಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಓವನ್ಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಣ್ಣು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರವನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ ಒಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಒಲೆಯೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಥಳವು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಈ ಒಲೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರು.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಈ ಒಲೆ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಕೇಂದ್ರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು, 2014ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಿದ್ದ ಒಲೆಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿಸಿದರು, ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆರೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಂಚಿ ನಗರದಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಪಿಜ್ಜಾವರೆಗೆ: 'ಅಮೋರ್ ಮಿಯೊ'ದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಪಿಜ್ಜಾಗಳು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿಜ್ಜಾಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಚೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊಗಳು, ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ತೋಟಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಜ್ಜಾಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪಿಜ್ಜಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಸಲಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಪಿಜ್ಜಾಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಜಾಹೀರಾತು ಇಲ್ಲದೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ: ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ 'ಅಮೋರ್ ಮಿಯೋ' ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನ ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ನೇರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮಾಹಿತಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ಸಹ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪಿಜ್ಜಾಗಳು ರುಚಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ: ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, 'ಅಮೋರ್ ಮಿಯೋ' ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ; ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಸವಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣ: ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದ ನಡುವೆ ರಾಂಚಿ ಬಳಿಯ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಅಮೋರ್ ಮಿಯೊ' ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಮಣ್ಣು, ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಪಿಜ್ಜಾ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಿಷನರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಇಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಇಟಲಿಯ ಈ ಅಭಿರುಚಿಯು ರಾಂಚಿಯ ಈ ಸಣ್ಣ ಮೂಲೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.
'ಅಮೋರ್ ಮಿಯೋ' ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು ಈ ಸ್ಥಳದಂತೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. 'ಅಮೋರ್ ಮಿಯೋ' ಎಂಬುದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದರೆ 'ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ'. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. 'ಅಮೋರ್ ಮಿಯೋ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ನಟಿಸಿದ 'ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲರ್' ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಿನ "ದೋ ಲಫ್ಜೋನ್ ಕಿ ಹೈ ದಿಲ್ ಕಿ ಕಹಾನಿ" ಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇಂದು ರಾಂಚಿಯ ಬಳಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ, ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಹೊಸ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಪಿಜ್ಜಾದೊಂದಿಗೆ 'ಅಮೋರ್ ಮಿಯೋ' ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜನರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
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