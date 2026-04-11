ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮದುವೆಯಾಗದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Cancer Risk in Unmarried Men Cancer Risk in Unmarried Women Early Cancer Detection ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 11, 2026 at 4:39 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ 9 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದ ಮೃತಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ​ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಒತ್ತಡ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

Cancer Risk in Unmarried Men Cancer Risk in Unmarried Women Early Cancer Detection ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 100 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವಿವಾಹಿತರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವು ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅವಿವಾಹಿತರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ? ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಮದುವೆಯಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿರುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಕರುಳು ಹಾಗೂ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Cancer Risk in Unmarried Men Cancer Risk in Unmarried Women Early Cancer Detection ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯು 100 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮದುವೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಧಿತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇಗನೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು 2015ರಿಂದ 2022ರ ನಡುವೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ 4 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ 30 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹಿತ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Cancer Risk in Unmarried Men Cancer Risk in Unmarried Women Early Cancer Detection ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ? ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಸುಮಾರು 2.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ (HPV) ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈರಸ್. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಿಯಾಮಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಹ ಲೇಖಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪೆನೆಡೊ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮದುವೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೂ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಮೂಲ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Cancer Risk in Unmarried Men Cancer Risk in Unmarried Women Early Cancer Detection ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರೋಗವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

