ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಾಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರು ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ
ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಹಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದ ಹಡುಗಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : May 21, 2026 at 1:28 PM IST
ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ, ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲೂ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹದಿಹರೆಯದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ತತ್ವಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ: ಹದಿಹರೆಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಕಠಿಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆದರಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಮಗಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು: ಮುಟ್ಟು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಭಯ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ದೂರವಾದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅವಶ್ಯ: ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿ 4ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗೊಳಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತಜ್ಞರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಷಣೆ: ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದರೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ತಯಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಸರಿಯಾದ ಜಲಸಂಚಯನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳು, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿಗೊಳಿಸದ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ: ಮೊಡವೆಗಳು ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಹಿಂಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಕ್ರೀಡೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಹುಡುಗಿಯರು ಈಜು, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ನಡಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಓಟದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಂತತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು: ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಶಾಂತತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಯವು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು, ಚಿತ್ರಿಸುವುದು, ಕಥೆಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿ: ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಮಲಗುವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾದಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಂತೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಶದಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದಂತೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಸಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
