ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕೇಶರಾಶಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್'
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸುಂದರವಾದ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : December 8, 2025 at 9:28 PM IST
ಸುಂದರ ಕೇಶರಾಶಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು/ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ 'ಸಿ', ವಿಟಮಿನ್ 'ಬಿ6', ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮುಂತಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತತೆ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ: ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಕೂದಲು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿವಿಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸತುವು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೇದೋಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸ್ರಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿನ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ತುರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ: ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ದಿನಚರಿ ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ 'ಸಿ' ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಂತಿಯುತ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಮೃದು ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಹೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಆಮ್ಲವು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸದೃಢ ಕೂದಲು: ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೂದಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿ: ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂದಲು, ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ, ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಲಾ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು, ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ: ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನುಗ್ಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಈ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಡಿ. ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.