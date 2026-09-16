ದಂಪತಿಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 16, 2026 at 7:56 PM IST
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂವಹನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಯ್ ಹಾಗೂ ಬೈಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೊರೆಯುವ ಸಮಯದ ಸದ್ಬಳಕೆ: ದಂಪತಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಪಾಳಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸಮಯವೊಂದು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು, ಮನೆಗೆಲಸ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆಯುವ ಬದಲು, ಕೆಲವರು ಟಿವಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು - ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂವಹನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬದುಕಿನ ಏಳುಬೀಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸಹಜ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾದಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 15ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಪರಸ್ಪರರ ಸಂತೋಷ, ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ಆಪ್ತತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಾಮೀಪ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಬದಲಾಗುವ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಿಂದ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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