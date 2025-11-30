ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕಾದ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವು
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 30, 2025 at 6:57 AM IST
ದೇಶದ ವೈಭವದ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅನೇಕ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸ ತಾಣಗಳಾದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರ, ಕೆಬುಲ್ ಲಮ್ಜಾವೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ, ದೆಹಲಿಯ ಬಹಾಯಿ ದೇವಾಲಯ, ಮಾಸಿನ್ರಾಮ್ ತಾಣ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಮೃತಸರದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರ: ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಲಂಗರ್ (ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆ)ಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗುರುದ್ವಾರವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಇಂಡೋ-ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಿಖ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರವು ಶಾಂತಿ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಬಹಾಯಿ ದೇವಾಲಯ: ದೆಹಲಿಯ ಬಹಾಯಿ ದೇವಾಲಯವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಮಲದ ಆಕಾರದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲೋಟಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ, ಏಕತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇರಾನ್-ಕೆನಡಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಫರಿಬೋರ್ಜ್ ಸಾಹ್ಬಾ ಅವರು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ಹೂವಿನಂತಿರುವ ದೇವಾಲಯವು ಶುದ್ಧತೆ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಒಂಬತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ದೇವಾಲಯವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಬುಲ್ ಲಮ್ಜಾವೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ: ಮಣಿಪುರದ ಕೆಬುಲ್ ಲಮ್ಜಾವೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯವು ಲೋಕ್ಟಕ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತೇಲುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೈಬುಲ್ ಲಮ್ಜಾವೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗೈ ಜಿಂಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಉದ್ಯಾನವನವು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತೇಲುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಮೌಸಿನ್ರಾಮ್: ಮೌಸಿನ್ರಾಮ್ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದ ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 11,873 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ದೂರ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಕಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ಆಕಾಶವು ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೇರು ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ತಾಣ: ಬಿರ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಹಸಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಚೆನಾಬ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ಚೆನಾಬ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 359 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣಿವೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
