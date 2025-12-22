2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು!
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ಕಳೆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೋವಾ, ಮನಾಲಿಯಂಥ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 22, 2025 at 4:32 PM IST
2025ರ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 2026 ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬಹುತೇಕರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಅಥವಾ ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬೇರೆಡೆ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಗದ್ದಲದ ಪಾರ್ಟಿಗಿಂತ ತೆರೆದ ಆಕಾಶದಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ತೀರ್ಥನ್ ಕಣಿವೆ: ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕುಲು ಇಲ್ಲವೇ ಮನಾಲಿಯ ಬದಲು ತೀರ್ಥನ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಮರದ ಮನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಚಾರಣ ಅಥವಾ ನದಿಯ ಬಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯು ನಗರ ಜೀವನದ ಆಯಾಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಲ್ಯಾಂಡರ್: ನೀವು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಮಿಸೌರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣ ತನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತತೆ, ಹಳೆಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ದಟ್ಟ ಪೈನ್ ಕಾಡುಗಳು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೋಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಂಟರ್ ಲೈನ್ನ ನೋಟ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೋಕರ್ಣ: ನೀವು ಕಡಲತೀರಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗೋವಾದ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಗೋಕರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾಣ. ಓಂ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡುವುದು ನಿಜವಾದ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಗೋಕರ್ಣ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಲೆಗಳ ಹಿತವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬಹುದು.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಜೀರೋ ಕಣಿವೆ: ನೀವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಅನುಭವವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಜೀರೋ ಕಣಿವೆ ಅದರ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೈನ್ ಕಾಡುಗಳು ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಕೇಳಬಹುದು. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಓರ್ಚಾ: ನೀವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾಜಮನೆತನದ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಓರ್ಚಾ ನಗರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ವಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಗರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೋಟೆಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಸಂಜೆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.
