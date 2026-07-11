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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್: ಇಡ್ಲಿಗಳು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹುದುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಿಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

Tips for fermenting idli batter How to make super soft idli Tips for preparing soft idli ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 11, 2026 at 2:57 PM IST

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ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಿಸಿ, ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುದುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ತಂಪಾದ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಎಂದಿನಂತೆ ಬೇಗನೆ ಹುದುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಿಗುಟಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುದುಗಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ನೀಡಿದರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ ಶೈಲಿಯ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್​ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

Tips for fermenting idli batter How to make super soft idli Tips for preparing soft idli ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  1. ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ - 3 ಕಪ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ
  2. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ - 1 ಕಪ್
  3. ಅವಲಕ್ಕಿ - 2 ಕಪ್
  4. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  5. ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  6. ನೀರು - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

Tips for fermenting idli batter How to make super soft idli Tips for preparing soft idli ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳು (ETV Bharat)

ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನೆನೆಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೆನೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಳಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣಾಗಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರುಬ್ಬಿದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾದ ರವೆ ತರಹದ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಉಕ್ಕುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

Tips for fermenting idli batter How to make super soft idli Tips for preparing soft idli ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಗಳು (ETV Bharat)

ಮಾನ್ಸೂನ್​​ನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್: ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹುದುಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಯಾರಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಓವನ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸರೋಲ್ ಡಿಶ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಓವನ್ ಕೇವಲ 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಸರೋಲ್ ಒಳಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬಹುದು.

Tips for fermenting idli batter How to make super soft idli Tips for preparing soft idli ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಗಳು (Getty Images)

ಸೂಪರ್​ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹುದುಗಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಮ್ಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಹೊರಬರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಗಾಳಿಯು ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಹುದುಗುವ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಂತರ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದೇಗೆ?: ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇಡ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ತಯಾರಾದ ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಅಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಒಣಗಬಹುದು. ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಟೂತ್‌ಪಿಕ್ ಇಲ್ಲವೇ ಚಾಕುವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Tips for fermenting idli batter How to make super soft idli Tips for preparing soft idli ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿಗಳು (ETV Bharat)

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