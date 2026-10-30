ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಯಾವವು ಗೊತ್ತಾ?
ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 30, 2026 at 8:11 PM IST
ಅಧಿಕ ದೇಹ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ: ನಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಓಡುವುದರಂತೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಓಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಡೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅತ್ಯತ್ತಮ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಡಿಗೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಓಡುವುದು ಬೆಸ್ಟ್: ಓಡುವುದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಓಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ಓಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ (ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮ) ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ದೂರ ಓಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಓಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈಜು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಈಜು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಾಯದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೇ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೇ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈಜುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಜು ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ.
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ಭಾರ ಎತ್ತುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೈ-ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೈ-ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (HIIT) ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆ ಅಥವಾ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. HIIT ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ HIIT ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ವಾರ್ಮ್ಅಪ್ (ದೇಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮ), 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ 4ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರಬಹುದು. ಕೇವಲ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ HIIT ಅವಧಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/features/getting-more-active-minutes/index.html
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6103342/
- https://www.cdc.gov/healthy-weight-growth/physical-activity/index.html
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ
- ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ 'ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್' ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ಒಮ್ಮೆ ಕರಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಾಳೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್
- ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?: ಡಬಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು? ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?