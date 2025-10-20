ETV Bharat / lifestyle

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

Deepavali 2025 Deepavali NIGHT HOW TO WORSHIP ON Deepavali NIGHT ದೀಪಾವಳಿ 2025
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 20, 2025 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಮಹಾನಿಷ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ದೀಪಾವಳಿ ರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಏಳು/ ಒಂಬತ್ತು ದೀಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಳಕರ: ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಏಳು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಮುಖದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಮುಖದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

Deepavali 2025 Deepavali NIGHT HOW TO WORSHIP ON Deepavali NIGHT ದೀಪಾವಳಿ 2025
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ (Getty Images)

ಈ ದೀಪವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ದೀಪದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಮೊದಲು ದೀಪ ಇರಿಸಿ: ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮೊದಲು ಬೆಳಗುವ ದೀಪವನ್ನು ತುಳಸಿ ಮರದ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಮರದ ಮುಂದೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮನೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಲು, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊಟ್ಲಿ: ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚೀಲ ಇಲ್ಲವೇ ಗಂಟು. ದೀಪಾವಳಿ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊಟ್ಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊಟ್ಲಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊಟ್ಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಅದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.

  • 5 ಕಮಲದ ಬೀಜಗಳು
  • 5 ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರಗಳು
  • 5 ಹಳದಿ ಗೋವುಗಳು (ಕೌರಿ)
  • 5 ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ
  • 5 ಲವಂಗ
  • 5 ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು
  • 1 ಅರಿಶಿನ
  • 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ
  • ಕೆಲವು ನೋಟುಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು
  • ಕೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಧನಿಯಾ ಬೀಜಗಳು

ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚೀಲವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ 'ಓಂ ಶ್ರೀಮ್ ಹ್ರೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಶ್ರೀಮ್ ಹ್ರೀಮ್ ಶ್ರೀಮ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೈ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಮರುದಿನ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಮಖಾನ ಖೀರ್ ನೈವೇದ್ಯ: ದೀಪಾವಳಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಮಖಾನ ಖೀರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಮಖಾನ ಖೀರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ & ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ, ರಸಭರಿತ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?

TAGGED:

DEEPAVALI 2025
DEEPAVALI NIGHT
HOW TO WORSHIP ON DEEPAVALI NIGHT
ದೀಪಾವಳಿ 2025
HOW TO MAKE DHANALAKSHMI POTLI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನದ ಓಟ!; 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಬಂಗಾರ: ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು; MOFSL ವರದಿ

ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ & ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್: ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಗಳು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಬ್ಸ್​​! ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ‘ರೀಸ್ಟೈಲ್​’!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.