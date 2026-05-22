ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು & ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು!
ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗುವುದು ಕಾಮನ್. ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 22, 2026 at 11:27 AM IST
ಅನೇಕ ಜನರು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಚರ್ಮರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರವಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಬದಲು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಹೊಂದಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಷನ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಕಾಂತಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಾರ್ಥಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಅಲೋವೆರಾ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿನದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಯವಾಗಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಲೋವೆರಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲೋವೆರಾ ಚರ್ಮದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿ ಅಲೋಯಿನ್ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಘಟಕಾಂಶವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಹೈಪರ್ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಲೆಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸಾರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸಾರವನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಕಪ್ಪಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸಾರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಉತ್ತಮ: ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೀಗೆ: ಮೊದಲಿಗೆ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್, ನೀರನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊಸರು & ಅರಿಶಿನ ಮಾಸ್ಕ್: ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಚರ್ಮದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸುವುದು ಹೀಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ವಚೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಬೆಸ್ಟ್: ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳಪು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಬಳಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ: ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ರಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಈ ರಸವನ್ನು ಕಲೆಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಚರ್ಮರೋಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವ ವಿಷಯಗಳಿವು: ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಡಿ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ, ತುರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಿಡಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತ್ವಚೆಯು ಕೇವಲ ಸಾಮಯಿಕ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು (Topical Cream) ಅನ್ವಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
- ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಆತಂಕ, ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಇವು
- ಎಬೋಲಾ ಕುರಿತು WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು & ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
- ಕೋವಿಡ್ -19 ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ?; ನೂತನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ
- E ಫಾರ್ಮಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದ ಅಂಗಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮರ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ: ಏನಿದು ವಿವಾದ?