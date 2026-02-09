ETV Bharat / lifestyle

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ & ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್​​ಗಳಿವು!

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದರೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ & ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 9, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆ ದಿನ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ತನ್ನಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಮೊದಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಫೇಶಿಯಲ್‌ಗಳು, ಸಲೂನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು (Salon Treatments) ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರಳ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ದಿನಚರಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವ - ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2026ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದರೆ ಐದು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಬಹುದು.

ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ: ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸ್ಕ್ರಬ್‌ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಫ್ಫೋಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸತ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ನೀರು ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ಸುಂದರವಾದ ತ್ವಚೆಯ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ನಟ್ಸ್, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕಿತ್ತಳೆ, ಪೇರಲ ಹಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಭರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ (Getty Images)

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತ ಹೊಳಪು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಫೇಸ್​ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಲು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೊಸರು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೃದುತ್ವ ಪಡೆಯಿರಿ: ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚಿ. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಮೃದು, ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ (Getty Images)

ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ, ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಂದಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮವು ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾಳೆ (ಫೆ.10ರಂದು) ಟೆಡ್ಡಿ ಡೇ ನಂತರದ ನಾಡಿದ್ದು (ಫೆ.11ರಂದು) ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಇರಲು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವ ಜೋಡಿಗಳು ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

