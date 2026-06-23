ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು
ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : June 23, 2026 at 8:37 PM IST
ಒತ್ತಡವು ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಹೋಗಿ ಆಟವಾಡಲು ಸಮಯ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಮನೆಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಟ್ಯೂಷನ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲವೇ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಲಭಿಸಿದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡುವುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆಟದೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ, ಓಟ ಹಾಗೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ: ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿರಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಭಯವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವರ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ದೈನಂದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ನಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರಾದರೂ, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಸಿಹಿಯಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಹಂಬಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತು: ಅತಿಯಾದ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಿಧೇಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೂ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದು. ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವುದು ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಡೋಪಮೈನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಶಾಂತತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಒತ್ತಡದ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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