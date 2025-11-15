ಮನೆ & ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪಂಜರ ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲವೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮನೆ ಹಾಗೂ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ರೂಮ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವುಗಳು ಕಾಟ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಅವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಇಲಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಇಲಿಯನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲಿ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಅವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಇಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ. ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ: ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್ ಮೈದಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ: ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯ ವಾಸನೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೂ ಇದು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ 2 ಅಥವಾ 3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲಿಗಳು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಇಲಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಗುಳಿಗೆ: ಇಲಿಗಳು ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಗುಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಾರಣ, ಇವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ಇಲಿಗಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಇಲಿಗಳಿರುವ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ ಇಲಿಗಳು ಈ ಎಳೆಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ. ಎಕ್ಕದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ಹಾಲು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್: ಇಲಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಹಾಗೂ ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈ ತುಂಡುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಇಲಿಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ.
