ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ? ಪೋಷಕರು ವಹಿಸಬೇಕಿರುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಧಿಕ ತಾಪದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 2:49 PM IST
ವಯಸ್ಕರೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆಯ ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸಹನೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಖದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ, ಶಾಖ ದದ್ದುಗಳು, ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ ಸೇರಿದಂತ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಬೆವರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಬಿಸಿಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶಾಖ ದದ್ದುಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತ, ಕಂಕುಳಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೆವರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದದ್ದುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲು ಮರೆಯಬಾರದು. ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಬಹುದು, ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳಂತಹ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯುನಿಸೆಫ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಶಿಶು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ನೋಡೋಣ.
ಸಡಿಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸಡಿಲ, ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚರ್ಮದಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ಬೆವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶಾಖದ ದದ್ದುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಅವರ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಟೋಪಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಟೋಪಿ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
-ಡಾ.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆರು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎದೆ ಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಲು ನೀಡಲು ಮರೆಯಬಾರದು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ತಂಪು, ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಇರಬಾರದು: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಅತಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರಬಾರದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗದಂತೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಂಜೆ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತೆರೆದಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಪಮಾನವನ್ನು 24 ರಿಂದ 26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
