ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಯಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಪಾಲಕರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : November 1, 2026 at 7:59 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 8:23 PM IST
ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ತಾಯಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂತೋಷ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕ ಕ್ಷಣ. ಇದು ಪೋಷಕರು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯುವಾಗ ಪೋಷಕರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ದನೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ: ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಬಾರದು. ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅವರ ಕಾಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು, ಅವರು ಎಡವಿ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಯಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವಾಕರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ: ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಃ ನಿಲ್ಲಲು ಕಲಿತ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ 'ಬೇಬಿ ವಾಕರ್' (baby walker) ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ವಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಪೋಷಕರು ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಮಗು ವಾಕರ್ನ ಒಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗು ಬೇಗನೆ ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಗು ವಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮಗು ವಾಕರ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಗು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೂ ಒದ್ದೆಯಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಅವರನ್ನು ನಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಗು ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದು: ಮಗು ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿರಬೇಕು. ಮಗು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (ಶೂಗಳನ್ನು) ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಗು ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಗು ನಡೆಯುವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅಂಗೈಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಳಿದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ: ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಗು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಮಲಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರದ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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