ನೀವು ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದೇ?

ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ಬಳಸಬಹುದೇ? ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಯಮಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Missed the train Indian Railways Travel Rules Can I travel on another train ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಯಮಗಳು
ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದೇ?
Published : April 18, 2026 at 4:20 PM IST

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೈಲು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಬೇಗನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ತಮ್ಮ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನೀವು ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸಬಹುದೇ? ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಯಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೇ? ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ 'ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ' (ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ನೀವು ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಟಿಕೆಟ್‌ನ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ ಮೀರಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೈಲು ಹೊರಡುವವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದುವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸಬಹುದೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸಬಹುದಾ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇರೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೇವೆ ತಪ್ಪಿದ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಯಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೈಲಿಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್, ರಾಜಧಾನಿ, ಶತಾಬ್ದಿ ಅಥವಾ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೈಲಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ರೈಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನೀವು ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೈಲಿಗೆ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು? ತಪ್ಪಿದ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಟಿಟಿಇ ನಿಮಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? ತ್ವಚೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ?
  2. ದೇಹದ ಈ 6 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು: WHO ವರದಿ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
  3. ಹಠಾತ್ ಬೀಳುವಿಕೆ, ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 'ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ' ಲಕ್ಷಣವೇ? ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ?
  4. ಬೀಟ್‌ರೂಟ್-ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವೇ? ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
  5. ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ 2 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಸ್ಟ್: ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ

