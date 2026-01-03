ETV Bharat / lifestyle

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕಿತ್ತಳೆ ಬೀಜ ನುಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಕೆಲವು ಜನರು ಆಗಾಗ ನಿಂಬೆ ಬೀಜ ಇಲ್ಲವೇ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಂಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ನಿಂಬೆ ಬೀಜ ನುಂಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ Is it harmful to your health Are lemon orange seeds poisonous What to do after swallowing seeds
ನಿಂಬೆ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
What to do after accidentally swallowing seeds: ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವ ತಮಾಷೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಿಂಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಇಲ್ಲವೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೀಜಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಷಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇವುಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಂಬೆ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಳೆ ಬೀಜಗಳು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್‌ನ ಕಠಿಣ ಪದರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದಾಗ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದೆಯೇ ಅವುಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮರುದಿನ ಮಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಮೋನೀನ್ ಹಾಗೂ ಫೀನಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಜಾಡಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬೀಜಗಳು ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೇಹವು ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯದಂತೆ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಂಬೆ ಬೀಜ ನುಂಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ Is it harmful to your health Are lemon orange seeds poisonous What to do after swallowing seeds
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಂಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬೀಜಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯೇ?: ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬೀಜಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಹಿಯು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಂಬೆ ಬೀಜ ನುಂಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ Is it harmful to your health Are lemon orange seeds poisonous What to do after swallowing seeds
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಂಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬೀಜಗಳು ನುಂಗಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ?: ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗುವ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೀಜವು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದರಿಂದ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕರುಳಿನ ಅಡಚಣೆ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೀಜಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ನಿಂಬೆ ಬೀಜ ನುಂಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ Is it harmful to your health Are lemon orange seeds poisonous What to do after swallowing seeds
ನಿಂಬೆ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ, ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀರು ಬೀಜಗಳು ಅನ್ನನಾಳದ ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೇ ಪಪ್ಪಾಯಿಯಂತಹ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಇದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಔಷಧಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:

  • ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
  • ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
  • ಬೀಜಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆಯಾದರೆ ತಡಮಾಡದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

