ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
ಅನೇಕರು ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಚೌರಿ ಹಾಗೂ ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : November 12, 2025 at 6:27 PM IST
ಬಹುತೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂದಲು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಕೂದಲಿನ ಚೌರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕೂದಲು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಕೂದಲು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಕೆಲವರು ಕೂದಲಿನ ಚೌರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಗೋಜಲುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.
ಕೂದಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ: ನೀವು ಕೂದಲಿನ ಚೌರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂದಲು ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಬಳಸುವಾಗ, ನೀವು ಮೊದಲು ಕೂದಲು ಚೌರಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಡಿಷನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ಕೂದಲಿನ ಚೌರಿ ಬಳಸುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ಕಂಡಿಷನರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟ. ಕಂಡೀಷನರ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸದೆ ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೂದಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕೂದಲಿನ ಚೌರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಕೂದಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಅವರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ಕೂದಲಿನ ದಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ: ಕೂದಲಿನ ಚೌರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಅದರ ದಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನಂತೆಯೇ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಣೆದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.