ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ!

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಭಿಸಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ.

ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 29, 2026 at 2:39 PM IST

3 Min Read
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಸಿರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೂ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಏಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್: ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಸ್ಯವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್​ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್​ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Getty Images)
ತುಳಸಿ ಸಸಿ (Getty Images)

ತುಳಸಿ ಸಸಿ: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು 'ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವಿರುವ ಮನೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಗಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ, ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಂಖಪುಷ್ಪ (Getty Images)

ಶಂಖಪುಷ್ಪ: ಅಪರಾಜಿತಾ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಎಂದರೆ 'ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವನು'. ಈ ನೀಲಿ ಹೂವುಳ್ಳ ಬಳ್ಳಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು 'ವಿಷ್ಣು ಕಾಂತ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.

ಬಿದಿರಿನ ಸಸಿ (Getty Images)

ಬಿದಿರಿನ ಸಸಿ: ಬಿದಿರನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಲೋಹ ಮತ್ತು ಮರ. ಇದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಸಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ಬನ್ನಿ ಸಸಿ (Getty Images)

ಬನ್ನಿ ಗಿಡ: ಬನ್ನಿ ಗಿಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಶನಿ ದೇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಪೂಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ಕ್ರಾಸ್ಸುಲಾ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಸುಲಾ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹಣದ ಗಿಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಸ್ಸುಲಾ ಸಸ್ಯದ ದಪ್ಪ, ನಾಣ್ಯದಂತಹ ಎಲೆಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್: ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್​ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಹೂವುಗಳು ಶುದ್ಧತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (ಕ್ಲೋರೊಫೈಟಮ್ ಕೊಮೊಸಮ್) ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಅಸಿಟೋನ್‌ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ, ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

