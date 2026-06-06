ಹೀಟ್ವೇವ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಗೋರಖ್ಪುರ ಏಮ್ಸ್: ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಹೀಟ್ಅಲರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ - ನೈಜ ಸಮಯದ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ, ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಯುವಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಐದು ದಿನಗಳ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
Published : June 6, 2026 at 5:59 PM IST
ಗೋರಖ್ಪುರ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಾಖ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಮ್ಸ್ ಗೋರಖ್ಪುರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಡಾ.ವಿಭಾ ದತ್ತಾ ಅವರು, 'ಹೀಟ್ಅಲರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹವಾಮಾನ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಏಮ್ಸ್ ಗೋರಖ್ಪುರದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ (CePRAHE) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೀಟ್ಅಲರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೈಜ ಸಮಯದ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ, ಶಾಖ ಸೂಚ್ಯಂಕ, UV ಸೂಚ್ಯಂಕ, ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AQI), ಐದು ದಿನಗಳ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಹವಾಮಾನ ಸಲಹೆಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಖ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ, ಶಾಖ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಾರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು AIIMSನ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಡಾ.ಅರುಣ್ ಮೊಹಂತಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ AIIMS ಗೋರಖ್ಪುರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಡಾ.ವಿಭಾ ದತ್ತಾ, 'ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಟ್ಅಲರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ, ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗೋರಖ್ಪುರದ ಏಮ್ಸ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೇಂದ್ರದ (CePRAHE) ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾ.ಯು.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹೀಟ್ಅಲರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಶಾಖದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಿಇಪಿಆರ್ಎಹೆಚ್ಇಯ ಡಾ. ಯು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹವಾಮಾನ-ನಿರೋಧಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಖ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಹೀಟ್ಅಲರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಇಪಿಆರ್ಎಹೆಚ್ಇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
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