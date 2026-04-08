ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷದ ಮೊದಲು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ
IRCTC ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ರೈಲು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 8, 2026 at 2:13 PM IST
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲಿನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ರೈಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವು ಈಗ ರೈಲು ನಿಗದಿತ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕುರಿತಾದ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ IRCTCಯ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಂಡೋವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯಮವು ಎಪ್ರಿಲ್ 1, 2026ರಂದು ಜಾರಿಗೆಬಂದಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರ: ಹಿಂದೆ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಬದಲಾದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕುರಿತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ರೈಲುಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೊದಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಎರಡನೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿವರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು:
- ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
- ನೀವು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಅಥವಾ RAC (ರದ್ದತಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೀಸಲಾತಿ) ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.
- ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
- ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?:
- ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯಮವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ IRCTC ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು.
- ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯೊಳಗೆ 'ನನ್ನ ಖಾತೆ', ನಂತರ 'ನನ್ನ ವಹಿವಾಟುಗಳು' ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ'ಕ್ಕೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ, ನೀವು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- ನಂತರ, 'ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಂತರ ಹೊಸ ವಿಂಡೋ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
- ಈ ವಿಂಡೋ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನೀವು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
- ಇದರ ಬಳಿಕ, ನೀವು ದೃಢೀಕರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
- ನೀವು ಭೌತಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
