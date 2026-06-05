ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ 2026: ಮನೆಯ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡುವುದೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ!
ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ 2026ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಸಸಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : June 5, 2026 at 12:08 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಪಡೆದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಪರಿಸರ ಹಸಿರಾಗಿರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇತರ ಉಡುಗೊರೆಗಳಂತೆ ಇವು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿದರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡುಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆ ಆವರಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೆಲಹೊತ್ತುಗಳವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಖಿನ್ನತೆ ದೂರಾಗಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಮನೋಭಾವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಯೋಚಿಸುವವರು ಯಾವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಪರಿಸರ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಕೆಲವು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಸಿಗಳಿವು:
ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ: ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಿಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಸಿಯನ್ನು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಂಗೋನಿಯಮ್: ಸಿಂಗೋನಿಯಮ್ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಸುಂದರವಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಣದ ಆಕಾರದ ಸುಂದರವಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಹೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಣದ ಹೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್: ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೂವುಗಳು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (ಕ್ಲೋರೊಫೈಟಮ್ ಕೊಮೊಸಮ್) ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಸಿಟೋನ್, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ, ಈಶಾನ್ಯ, ವಾಯುವ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್: ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹಾವಿನ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಮದರ್-ಇನ್-ಲಾಸ್ ಟಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಮನೆಗೆ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ, ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್: ಅರೆಕಾ ಪಾಮ್ ಅನ್ನು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾಮ್ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸಿಯು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಲು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಈ ಸಸಿಯು ಉತ್ತಮ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಸ್ಯವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಆರ್ದ್ರಕದಂತೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಸಿಯು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲಕ್ಕಿ ಬಿದಿರು: ಲಕ್ಕಿ ಬಿದಿರು ಸಸಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬದಲಿಗೆ ಡ್ರಾಕೇನಾ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀರು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಪಾರದರ್ಶಕ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಗಿಡದ ಕಾಂಡಗಳು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡದ ಬುಡವು ಸುಮಾರು 1-2 ಇಂಚು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳಬಾರದು. ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲವೇ ಕೊಠಡಿಯ ಫ್ಲೋರೊಸೆಂಟ್ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಗಳಾದ ತುಳಸಿ, ಅಲೋವೆರಾ, ಬೋಸ್ಟನ್ ಫರ್ನ್, ಲೋಳೆಸರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಮಾವು, ಸಪೋಟ, ನೇರಳೆ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
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