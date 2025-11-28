ETV Bharat / lifestyle

ಯುವತಿಯರು ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Things to know before marriage Womens responsibilities Marriage Relationship Tips ವಿವಾಹದ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಮದುವೆ ಮುನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ನೀವು ಅನೇಕ ಭಾರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ಲಾನ್​ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, 'ಇದೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?: ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಬದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು, ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ / ಮಸ್ಲಿನ್ / ಟರ್ಕಿಶ್ ಟವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒರಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.

ಲಾಕರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?: ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾವಂದಿರು ನೀಡುವ ಆಭರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಧುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ತಜ್ಞರು ಲಾಕರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಾಕರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಹಾಗೂ ನನ್ನದು ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಧಾರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳೇನು? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ.. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?: ಪಿಸಿಒಎಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಇವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ತಜ್ಞರು ಇಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

