ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಭಾಯಿಸುವುದು & ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : June 18, 2026 at 9:01 AM IST
ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲವೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಇಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಮನವೊಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮೀಪಿಸುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ನೀವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು.
ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ: ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇರುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಭರವಸೆ ಕೊಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ಪರಸ್ಪರರ ಸಲಹೆ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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