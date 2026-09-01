ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳೇನು? ಸೊಂಡಿಲು ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?
ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯದಂತಹ ಶುಭ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Published : September 1, 2026 at 6:00 AM IST
ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವರಾದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗಣೇಶೋತ್ಸವವು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವರು ಗಣೇಶನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಭರದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?:
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಸಾವಯವ ಬಣ್ಣಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಳುಗುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಗ್ರಹ: ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅದು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭವ್ಯವಾದ ಕಿರೀಟದಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕುಳಿತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆರಿಸಿ: ವಿಗ್ರಹವು ಕುಳಿತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಂಗಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಸಿಂಹಾಸನ, ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಒಂದು ಕಾಲು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಇರಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಮಡಚಿ ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕು. ಈ ಭಂಗಿಯು ಸ್ಥಿರತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಚುನ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು: ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಖವನ್ನು ಕೆಂಪು ಚುನ್ರಿ (ಪವಿತ್ರ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ)ಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶುಭದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಗಣೇಶನ ಸೊಂಡಿಲಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ: ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸೊಂಡಿಲಿನ ದಿಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಶಾಂತಿಯುತ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಪೂಜೆಯ ಸುಲಭತೆಗಾಗಿ, ಸೊಂಡಿಲು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗುವ ಹಾಗೂ ದೇವರು ಕುಳಿತಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದು ಶಾಂತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೊಂಡಿಲು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ ವಿಗ್ರಹ ತಪ್ಪಿಸಿ: ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹೊರತು, ಸೊಂಡಿಲು ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ ಅಥವಾ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ವಿಗ್ರಹ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಬಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ ಸೊಂಡಿಲು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು, ದೈನಂದಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಖರೀದಿಸಿ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು.
ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶುಭ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಆರಿಸಿ: ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯದಂತಹ ಶುಭ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ: ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ 'ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ' ನಂತಹ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ (POP) ಅಥವಾ ಇತರ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತಮಸಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ತಮಸಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ). ಬದಲಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ತಂಬಾಕು ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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