ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಕಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ?: ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆಯದಿರಿ!
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿನಾಯಕನ ಆರಾಧನೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೋದಕಗಳ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸುವಾಸನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 10, 2026 at 8:21 PM IST
ಮಧುಮೇಹವಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ, ದಿನವಿಡೀ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮೋದಕ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ?: ಮೋದಕವು ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಶಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಮೋದಕವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೋದಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ ಬದಲು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಇತರ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮೋದಕವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಮೋದಕಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಒಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಮೋದಕವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅಪರಾಧ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ತುತ್ತನ್ನೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಚೆನ್ನೈನ ಡಾ. ಮೋಹನ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ, ಮಧುಮೇಹ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ ಉಮಾಶಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಬ್ಬದ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ ಊಟ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋದಕ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು, ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋದಕವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿನ್ನಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸವಿಯಿರಿ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮೋದಕವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಮೋದಕವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮೋದಕದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ನಾರಿನಂಶವಿರುವ (ಫೈಬರ್) ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು, ಟೋಫು ಪನೀರ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮೋದಕ: ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ನಂತಹ ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೇ, ಮೋದಕದ ರುಚಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೋದಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಮೋದಕವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುವಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮೋದಕಗಳನ್ನೂ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್: ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಊಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಂತರ ಮೋದಕವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಊಟವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು ಉಂಟಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಊಟದ ಸಮಯ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಧಾವಂತದ ನಡುವೆ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಂದಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಟೋಫು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಇತರ ಸೂಕ್ತ ಮೂಲಗಳು ಸೇರಿರುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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