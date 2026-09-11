ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಶೇಷ: ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ಗಣೇಶನ ರೂಪವು ವಿವಿಧ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 11, 2026 at 11:31 AM IST
ಮಳೆಯ ಮೊದಲ ಹನಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಘಮ ಹೇಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆಯೋ, ಅಂತೆಯೇ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ, ಮನಗಳಿಗೆ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಬ್ಬವು ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳಿಂದ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಪ್ರಭಾತದ ನಡುವೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದವರು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತರುವಾಗ ನಡೆದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು, ಹಬ್ಬದ ಅಲಂಕಾರದ ವೇಳೆ ವಿನಿಮಯವಾದ ತಮಾಷೆಯ ನೋಟಗಳು ಅವರ ನಡುವೆ ಹೊಸದಾದ, ಮೌನವಾದ ಆಪ್ತತೆಯನ್ನು ಮೂಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಮತೋಲನ:
ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಗಳು: ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಗಳು ಆಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಗಣೇಶನ ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಗಳು ಇತರರ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳು: ವಿನಾಯಕನ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ದೋಷಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಹಾಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಬಾಯಿ: ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮಿತವಾದ ಮಾತಿನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ: ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಸಹನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕರೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ: ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ, ವಿನಾಯಕನು ತನ್ನ ಪೋಷಕರಾದ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಮೂಲಕವೇ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನು. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಮೂಲಗಳಾದ ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಲಿ ವಾಹನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಇಲಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ, ನಾಶಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿನಾಯಕನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಲು ಬಿಡುವ ಬದಲು, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯ: ವಿನಾಯಕನ ಆನೆಯ ತಲೆಯು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕುವ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರು ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು (ಸ್ವ-ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ) ಬದಿಗಿರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮಹತ್ವ: ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ ವಿನಾಯಕನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಇತರರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು.
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