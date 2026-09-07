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ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026: ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ತರುವ ಮೊದಲು ಈ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ತರುವ ಮೊದಲು ಈ 5 ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

GANESH CHATURTHI 2026 IDOL OF LORD GANESHA HOME IDOL FACING DIRECTION IN HOME ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 7:58 PM IST

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ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವರು ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನು ಮೊದಲು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತನು ಎಂದು ಹೇಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೈಭವ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

GANESH CHATURTHI 2026 IDOL OF LORD GANESHA HOME IDOL FACING DIRECTION IN HOME ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದು?: ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.06ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.44 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ, ಆಚರಣೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2026ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೀರಿ?: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಆರಿಸುವುದು: ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧತೆ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಯಾವ ಭಂಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?: ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಳಿತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 'ಲಲಿತಾಸನ' ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಂಗಿಯು ಆರಾಮ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮನೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೊಂಡಿಲು ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಸೊಂಡಿಲು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ದೇಶೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು?: ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿವ (ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು) ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ, ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವು ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಗ್ಯಾರೇಜ್, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ಲಾಂಡ್ರಿ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲವೇ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

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ಊಟದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ?

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GANESH CHATURTHI 2026
IDOL OF LORD GANESHA HOME
IDOL FACING DIRECTION IN HOME
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026
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