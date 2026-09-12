ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026: ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಶುಭ ಫಲ!
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 14 (ಸೋಮವಾರ) ಬಂದಿದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : September 12, 2026 at 9:02 PM IST
ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯವರೆಗೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ. ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ವಿಶೇಷವಾದವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಚವಿತಿಯ ದಿನದಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 'ಪ್ರಸಾದ'ಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞ ಮಚಿರಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಯಾವಾಗ? ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬವು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 14ರಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೋದಕಗಳು: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಮಚಿರಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಮೋದಕ' ಎಂಬ ಪದವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವಂತಹದ್ದು, ಲಡ್ಡುಗಳಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಕಗಳ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವಲಕ್ಕಿ: ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೆಂದು ಮಚಿರಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅರಳು: ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಂದು ವಿನಾಯಕನಿಗೆ 'ಅರಳು' ಅಥವಾ 'ಅರಳಿಟ್ಟು' ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ದೂರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋಳದ ಅರಳು ಅಥವಾ ಸಜ್ಜೆ ಅರಳನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳು: ಗಣಪತಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕರ್ಮಫಲಗಳಾದ ಆಗಾಮಿ, ಸಂಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು: ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಗಣಪತಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ 'ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು' ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಚಿರಜು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ: ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಗಣಪತಿಗೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಚಿರಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಪಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಾಗಿ: ಅನೇಕರು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿರುವವರು ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನದಂದು ಗಣಪತಿಗೆ ರಾಗಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಎಳ್ಳು: ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೋಷದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಶನಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳವಲ ಹುಣ್ಣು: ಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಬೆಳವಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಭಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಚಿರಜು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇರದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
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